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12 жовтня 2026, 10:52

У Києві повністю відновили водопостачання: що відомо

12 жовтня 2026, 10:52
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У столиці в понеділок, 12 жовтня, повністю відновили постачання води та повернулися до роботи у штатному режимі

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що тиск у водопровідних мережах Києва відповідає нормативним показникам.

"Тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечується додатковими станціями підкачки, які не працюватимуть за відсутності електропостачання. Тож, якщо за вашою адресою відсутнє електропостачання, то можуть спостерігатися відсутність або знижений тиск води", – поінформували у "Київводоканалі".

Водночас фахівці продовжують контролювати роботу міської водопровідної системи.

Нагадаємо, напередодні в кількох районах столиці через обстріл РФ сталося масштабне знеструмлення споживачів. Тиск води в системі на правому та лівому берегах був понижений, в деяких жителів вода зникла.

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