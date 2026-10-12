В Киеве полностью восстановили водоснабжение: что известно

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В столице в понедельник, 12 октября, полностью возобновили поставки воды и вернулись к работе в штатном режиме

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Отмечается, что давление в водопроводных сетях Киева отвечает нормативным показателям.

"Давление на верхних этажах обычно обеспечивается дополнительными станциями подкачки, которые не будут работать при отсутствии электроснабжения. Так что, если по вашему адресу отсутствует электроснабжение, то могут наблюдаться отсутствие или пониженное давление воды", – проинформировали в "Киевводоканале".

В то же время, специалисты продолжают контролировать работу городской водопроводной системы.

Напомним, накануне в нескольких районах столицы из-за обстрела РФ произошло масштабное обесточивание потребителей. Давление воды в системе на правом и левом берегах было понижено, у некоторых жителей вода исчезла.