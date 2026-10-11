Через атаку РФ частина Києва залишилася без електроенергії

Фото: ДТЕК

У частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва зафіксували аварійні відключення електроенергії через російську атаку

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews .

"Київ: в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянсього районів зафіксовані аварійні відключення через атаку ворога", - повідомили у компанії.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Вони намагаються якомога швидше повернути світло споживачам.

У КМДА додали, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в частині Деснянського, Оболонського, Подільського та Шевченківського районів Києва.

"Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково", - повідомили у КМДА.

Нагадаємо, що у Дарницькому районі Києва 11 жовтня уламки російського безпілотника впали на відкритій території поблизу автозаправної станції та пошкодили автомобіль. Інформацію про постраждалих уточнюють.