Пограбувала дитину дорогою зі школи: у Києві затримали 43-річну жінку

Фото: Національна поліція

У Деснянському районі Києва правоохоронці затримали 43-річну жінку, яка пограбувала 9-річну дівчинку

Про це повідомили в поліції Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, дівчинка поверталася зі школи додому, коли незнайомка раптово вихопила телефон із її рук і втекла. Про пограбування поліцію поінформувала мати дитини.

Працівники карного розшуку за сприяння фахівців кримінального аналізу встановили маршрут пересування підозрюваної.

Як з’ясували слідчі, після пограбування жінка поклала викрадений телефон у пакет і закопала його в землю неподалік свого помешкання.

Поліцейські затримали 43-річну киянку в квартирі багатоповерхового будинку. Викрадений мобільний телефон вилучили.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, на Житомирщині прибиральниця пограбувала будинок клієнтки. Господарі довіряли працівниці та на час прибирання залишали її там одну. Жінка дізналась, де її клієнти зберігають гроші та цінні речі.