На Рівненщині 14-річна дівчина отруїла та задушила військового

Фото: Національна поліція

На Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 14-річної дівчини, яку обвинувачують у вбивстві 27-річного військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, неповнолітня познайомилася в Telegram із громадянином РФ, який діяв за вказівкою працівника ФСБ. Дівчині запропонували вбити українського військового, пообіцявши натомість організувати її виїзд на підконтрольну ворогу територію.

30 січня дівчина прибула до орендованої квартири, де підготувала алкоголь із додаванням наркотичної речовини – метадону. Речовину, як стверджують правоохоронці, вона отримала від замовників через логістичну компанію.

Згодом до помешкання прийшов 27-річний військовослужбовець, з яким дівчина познайомилася в месенджері приблизно за десять днів до злочину. Після вживання суміші чоловік знепритомнів.

Перебуваючи на відеозв’язку з куратором, неповнолітня задушила військового. Причиною смерті стала механічна асфіксія.

Працівники карного розшуку затримали дівчину. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дівчину також підозрюють у підпалі військового автомобіля

Як встановили слідчі, 11 листопада неповнолітня на замовлення РФ підпалила в Рівному військовий автомобіль Opel Campo. За це їй обіцяли 1000 доларів, однак грошей вона не отримала.

Крім того, щодо дівчини розслідували провадження за фактами державної зради в умовах воєнного стану, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисного знищення чужого майна шляхом підпалу. Цей обвинувальний акт також скерували до суду.

Досудове розслідування у справі про вбивство завершено. За інкримінованим злочином дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, влітку в СБУ заявили про активізацію спроб російських спецслужб ліквідувати українських військових через "медові пастки". За даними відомства, з початку 2026 року вдалося запобігти понад 50 таким спробам.