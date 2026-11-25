На Волині судили 44-річного чоловіка. Він побив спімешканку, і все це бачив її маленький син

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Інцидент стався влітку цього року в місті Володимир, в одній з квартир багатоквартирного будинку. Чоловік під час сварки побив співмешканку. Жінка дістала гематоми та перелом ребра. Побиття сталось на очах у малолітнього сина потерпілої.

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді 2 роки виправних робіт з відрахуванням у дохід держави 10 відсотків із суми його заробітку.

Нагадаємо, у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.