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10 октября 2026, 12:23

Ограбила ребенка по дороге из школы: в Киеве задержали 43-летнюю женщину

10 октября 2026, 12:23
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Фото: Национальная полиция
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В Деснянском районе Киева правоохранители задержали 43-летнюю женщину, ограбившую 9-летнюю девочку

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, девочка возвращалась из школы домой, когда незнакомка внезапно выхватила телефон из ее рук и скрылась. Об ограблении полицию проинформировала мать ребенка.

Сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов криминального анализа установили маршрут передвижения подозреваемой.

Как выяснили следователи, после ограбления женщина положила похищенный телефон в пакет и закопала его в землю недалеко от своего дома.

Полицейские задержали 43-летнюю киевлянку в квартире многоэтажного дома. Угнанный мобильный телефон изъяли.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса – грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Житомирской области уборщица ограбила дом клиентки. Хозяева доверяли работнице и на время уборки оставляли ее там одну. Женщина узнала, где ее клиенты хранят деньги и ценные вещи.

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