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09 жовтня 2026, 07:58

У Києві чоловік двічі вдарив товариша ножем під час застілля

09 жовтня 2026, 07:58
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Фото: Національна поліція
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У Святошинському районі столиці під час застілля між двома знайомими виник конфлікт, який переріс у бійку. У результаті 47-річний господар квартири завдав товаришу ножових поранень у груди та плече

Про це інформує поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік запросив 46-річного знайомого до своєї оселі для спільного вживання алкоголю. Під час відпочинку між ними виникла сварка.

У розпалі конфлікту господар квартири схопив розкладний ніж і двічі вдарив ним гостя – у груди та плече.

Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітини, ушкодженням ребра та внутрішніх органів.

Правоохоронці затримали 47-річного чоловіка.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Запоріжжі жінка вбила коханця ножем. Коли правоохоронці приїхали в квартиру, жінка заперечувала свою причетність до смерті її співмешканця. Вона казала про те, що він нібито вчинив самогубство.

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Київ Святошинський район ніж ножове поранення конфлікт застілля
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