На Житомирщині прибиральниця пограбувала будинок клієнтки

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, протягом кількох місяців 39-річна жінка кілька разів на тиждень прибирала у приватному будинку. Господарі довіряли працівниці та на час прибирання залишали її там одну. Жінка дізналась, де її клієнти зберігають гроші та цінні речі.

Згодом прибиральниця вкрала прикраси та гроші. Загалом вона "заробила" близько 24 тисяч гривень. Свою провину жінка визнала та пояснила фінансовими труднощами.

"Правоохоронці вилучили в жінки частину викрадених коштів, а також з’ясували, що чужі золоті прикраси вона продала. Судом їй було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Згідно з чинним законодавством обвинуваченій загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.