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05 жовтня 2026, 11:36

Пив, ображав і погрожував матері: киянин отримав 2 роки за ґратами

05 жовтня 2026, 11:36
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Фото: Національна поліція
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У Києві 33-річного чоловіка засудили до двох років позбавлення волі за систематичне домашнє насильство щодо 54-річної матері

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що чоловік, який проживав разом із матір’ю, тривалий час ображав і принижував жінку, погрожував їй фізичною розправою та чинив психологічний тиск. Під час одного з конфліктів він також штовхнув потерпілу.

За даними поліції, чоловік часто влаштовував сварки у стані алкогольного сп’яніння. Раніше його вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Систематичні знущання призвели до того, що жінка перебувала у стані постійної напруги, тривоги та страху за власне життя. Після чергового конфлікту вона звернулася по допомогу до правоохоронців.

Слідчі Оболонського управління поліції задокументували факти насильства та оголосили чоловіку підозру за ч. 1 ст. 126-1 Кримінального кодексу – домашнє насильство. Обвинувальний акт скерували до суду.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому два роки позбавлення волі. Після відбуття покарання він також має пройти тримісячну програму для кривдників.

Нагадаємо, у Києві під час виклику через домашнє насильство поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. За попередньою інформацією, син бив та намагався задушити свою матір. Нападник загинув.

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насильство Київ арешт син домашнє насилля мати
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