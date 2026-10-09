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09 октября 2026, 07:58

В Киеве мужчина дважды ударил товарища ножом во время застолья

09 октября 2026, 07:58
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Фото: Национальная полиция
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В Святошинском районе столицы во время застолья между двумя знакомыми возник конфликт, переросший в драку. В результате 47-летний хозяин квартиры нанес товарищу ножевых ранений в грудь и плечо

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина пригласил 46-летнего знакомого в свой дом для совместного употребления алкоголя. Во время отдыха между ними возникла ссора.

В разгар конфликта хозяин квартиры схватил раскладной нож и дважды ударил им гостя – в грудь и плечо.

Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки, повреждением ребра и внутренних органов.

Правоохранители задержали 47-летнего мужчину.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса – умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье женщина убила любовника ножом. Когда правоохранители приехали в квартиру, женщина отрицала свою причастность к смерти ее сожителя. Она говорила о том, что он якобы совершил самоубийство.

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Киев Святошинский район нож ножевое ранение конфликт застолье
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