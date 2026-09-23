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23 вересня 2026, 22:40

У Запоріжжі жінка вбила коханця ножем

23 вересня 2026, 22:40
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Фото: Нацполіція
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Злочин стався вночі 21 вересня. Тоді правоохоронці дізнались від медиків про тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті в квартирі одного з будинків Хортицького району

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Коли правоохоронці приїхали в квартиру, жінка заперечувала свою причетність до смерті її співмешканця. Вона казала про те, що він нібито вчинив самогубство. Проте з'ясувалось, що вона брехала.

Як дізнались правоохоронці, чоловік і жінка влаштували застілля з алкоголем. Під час сварки 37-річна жінка схопила ніж та вдарила чоловіка в груди. Вона подзвонила знайомому, який викликав медик. Проте ще до приїзду "швидкої" чоловік від отриманого поранення помер.

"Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

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