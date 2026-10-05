07:39  05 жовтня
Під Києвом водій Ford напав на патрульних із саперною лопатою
08:45  05 жовтня
На Дніпропетровщині 19-річний водій авто збив чотирьох підлітків
10:16  05 жовтня
Конфлікт у центрі Львова: молодик погрожував дівчатам пістолетом
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2026, 10:16

Конфлікт у центрі Львова: молодик погрожував дівчатам пістолетом

05 жовтня 2026, 10:16
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У центрі Львова ввечері 4 жовтня сталася конфліктна ситуація між компанією молодиків та дівчатами, які поверталися з косплей-фестивалю

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, словесна перепалка могла виникнути через зовнішній вигляд дівчат, зокрема через "котячі вушка", які вони мали після фестивалю.

Спочатку між компаніями виникла словесна суперечка, яка згодом переросла у сутичку. На оприлюднених кадрах видно момент конфлікту, під час якого один із чоловіків дістає пістолет.

У поліції Львівщини підтвердили, що отримали повідомлення про конфлікт 4 жовтня близько 22:20. Подія сталася на вулиці Шолом-Алейхема у Львові.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до конфлікту. За результатами перевірки поліція ухвалить відповідне рішення відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, у Харкові п'яний чоловік після ДТП влаштував стрілянину біля дитячого майданчика. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область дівчата конфлікт пістолет поліція
У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки
05 жовтня 2026, 09:29
У Києві п'яний водій влетів у парковку: йому загрожує в'язниця
02 жовтня 2026, 14:15
Всі новини »
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
У Карпатах рятувальники транспортували тіло загиблого чоловіка з гори Хом’як
05 жовтня 2026, 10:42
Війна на виснаження: РФ тисне на тил, Україна б'є по військовій машині
05 жовтня 2026, 10:36
Оптична навігація, нова БЧ та компас: у ГУР розкрили деталі нової модифікації реактивних БпЛА "Герань-4"
05 жовтня 2026, 10:28
Шість областей України частково залишилися без світла
05 жовтня 2026, 10:11
На Дніпропетровщині військові ТЦК потрапили в ДТП
05 жовтня 2026, 09:57
"Ніка" проти реактивних "шахедів": Зеленський розповів про нову ракету
05 жовтня 2026, 09:50
На Сумщині вночі внаслідок ударів дронів сталися пожежі
05 жовтня 2026, 09:43
У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки
05 жовтня 2026, 09:29
В Одесі через аварію без світла залишилися три райони
05 жовтня 2026, 09:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Всі блоги »