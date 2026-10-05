Конфлікт у центрі Львова: молодик погрожував дівчатам пістолетом

Скриншот із відео

У центрі Львова ввечері 4 жовтня сталася конфліктна ситуація між компанією молодиків та дівчатами, які поверталися з косплей-фестивалю

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, словесна перепалка могла виникнути через зовнішній вигляд дівчат, зокрема через "котячі вушка", які вони мали після фестивалю.

Спочатку між компаніями виникла словесна суперечка, яка згодом переросла у сутичку. На оприлюднених кадрах видно момент конфлікту, під час якого один із чоловіків дістає пістолет.

У поліції Львівщини підтвердили, що отримали повідомлення про конфлікт 4 жовтня близько 22:20. Подія сталася на вулиці Шолом-Алейхема у Львові.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до конфлікту. За результатами перевірки поліція ухвалить відповідне рішення відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, у Харкові п'яний чоловік після ДТП влаштував стрілянину біля дитячого майданчика. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.