Удар по автобусах у Краматорську: кількість загиблих зросла до 30
У Краматорську Донецької області кількість загиблих унаслідок російського удару по рейсових автобусах зросла до 30 людей
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.
Ще 18 людей отримали поранення.
Інформація про наслідки російської атаки уточнюється
Нагадаємо, зранку 8 жовтня у Краматорську на Донеччині російські війська вдарили по рейсових автобусах. Було відомо про 12 загиблих.
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