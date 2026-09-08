Фото: ДСНС

Вдень 8 вересня російські війська завдали удару безпілотником по бізнес-центру в Солом’янському районі Києва, де розташована студія телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини"

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Атака відбулася просто посеред дня, коли журналісти працювали в ефірі.

Внаслідок влучання виникла пожежа, будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували загоряння та евакуювали двох людей із верхніх поверхів.

За попередніми даними, поранення дістали щонайменше п'ятеро людей, інформація щодо потерпілих ще уточнюється.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що використання "Шахедів" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, яка потребує рішучої реакції світa та спільної протидії агресору.

Також підрозділи ДСНС ліквідовують пожежі в нежитлових будівлях у Голосіївському та Подільському районах столиці, які спалахнули після нічної атаки.

Нагадаємо, кількість загиблих у Києві внаслідок масованої атаки Росії з ночі 8 вересня зросла до трьох.