На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів 75-річну жінку
На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів 75-річну жінку, будинок якої зруйнував російський реактивний дрон
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Атака сталася 7 жовтня пізно ввечері у селі Добренька Берестинського району. Внаслідок удару будинок жінки був зруйнований.
Потерпілу дістали з-під завалів. Вона зазнала легких травм, однак від госпіталізації відмовилася.
На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди та офіцер-рятувальник громади.
За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.
Нагадаємо, у четвер, 8 жовтяня, в Краматорську на Донеччині російські війська вдарили по рейсовому автобусу. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 14 отримали поранення.