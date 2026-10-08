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08 жовтня 2026, 12:25

На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів 75-річну жінку

08 жовтня 2026, 12:25
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Фото: ДСНС Харківщини
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На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів 75-річну жінку, будинок якої зруйнував російський реактивний дрон

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Атака сталася 7 жовтня пізно ввечері у селі Добренька Берестинського району. Внаслідок удару будинок жінки був зруйнований.

Потерпілу дістали з-під завалів. Вона зазнала легких травм, однак від госпіталізації відмовилася.

На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди та офіцер-рятувальник громади.

За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

Нагадаємо, у четвер, 8 жовтяня, в Краматорську на Донеччині російські війська вдарили по рейсовому автобусу. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 14 отримали поранення.

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