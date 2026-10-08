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08 октября 2026, 13:08

В Киеве из-за российской атаки сгорел склад онлайн-медиа "Бабель"

08 октября 2026, 13:08
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Фото: Facebook/Екатерина Коберник
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В результате российского обстрела Киева 7 октября полностью уничтожен склад с имуществом онлайн-медиа "Бабель"

Об этом сообщила главная редактор издания Екатерина Коберник, передает RegioNews.

По ее словам, в результате пожара сгорели павербанки, зарядные станции, несколько компьютеров, генератор, другая техника и вся мебель. Также уничтожена часть запасов, которые редакция готовила на зиму.

Коберник отметила, что среди уничтоженного имущества был MacBook, который планировали передать военным из подразделения "Шершни Довбуша". Ноутбук должен был отправиться вместе с еще одним, однако не успели этого сделать.

В "Бабели" рассматривают возможность подать заявление в Международный реестр убытков для официальной фиксации причиненного ущерба.

Как известно, ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине . Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровщина.

Напомним, 8 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по бизнес-центру в Соломенском районе Киева, где расположена студия телевизора "Мы - Украина". Атака произошла прямо посреди дня, когда журналисты работали в эфире. Ранения получили по меньшей мере пять человек.

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