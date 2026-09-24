На Кіровоградщині судитимуть адміна Telegram-каналу, який під виглядом "погоди" попереджав про ТЦК

Фото: прокуратура Кіровоградської області

На Кіровоградщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 36-річного жителя Олександрії, якого обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік адміністрував Telegram-спільноту з понад 4,4 тисячі учасників, де публікували інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів.

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури обвинувальний акт скерували до суду.

Йдеться про Telegram-спільноту "Погода у Яблуневому саду", яка станом на серпень 2026 року налічувала понад 4,4 тисячі учасників.

За матеріалами слідства, у спільноті систематично публікували інформацію про місця роботи представників ТЦК та СП, мобілізаційні заходи, а також маршрути пересування працівників поліції в Олександрії та навколишніх населених пунктах.

Для приховування змісту повідомлень учасники спільноти використовували умовні позначення, пов’язані з погодою. Зокрема, словами "дощ", "град" або "хмарно" вони повідомляли про присутність мобільних груп чи блокпостів.

Як зазначає прокуратура, адміністратор контролював наповнення Telegram-спільноти, додавав та видаляв учасників, стежив за тематикою публікацій, а також закликав користувачів оперативно повідомляти конкретні місця розташування представників ТЦК та СП і правоохоронців.

За версією слідства, поширення такої інформації дозволяло військовозобов’язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК та СП та створювало перешкоди для проведення мобілізаційних заходів.

Дії обвинуваченого кваліфікували за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Кіровоградській області. Тепер обставини справи має оцінити суд.

Нагадаємо, що на Прикарпатті судили жінку за перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Виявилось, вона створила у месенджері канал, який заважав ТЦК.