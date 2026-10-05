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05 жовтня 2026, 12:43

Виманив $280 тисяч і вимагав ще $200 тисяч: у Києві затримали псевдопрацівника НАБУ

05 жовтня 2026, 12:43
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Фото: Прокуратура України
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У Києві затримали чоловіка, який видавав себе за працівника НАБУ та під приводом допомоги з податковими перевірками виманив у підприємця 280 тисяч доларів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік дізнався про податкові перевірки підприємця та його дружини, які є ФОПами. Він представлявся співробітником НАБУ та стверджував, що має зв’язки з посадовцями ДПС, НАБУ, БЕБ і судових органів. За гроші обіцяв допомогти вирішити питання з перевірками.

Упродовж вересня 2025 року – березня 2026 року підозрюваний отримав від підприємця 280 тисяч доларів. Згодом він вимагав ще 200 тисяч доларів нібито для остаточного вирішення питання.

Під час отримання цієї суми чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час трьох невідкладних обшуків у Києві та Харкові – за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі – правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах та замах на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 998 тисяч гривень. Прокурори просили визначити заставу в розмірі 11 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів. Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.

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