"Не допомагати ворогу": СБУ закликала українців не поширювати відео обстрілів

Фото: СБУ

Служба безпеки України закликала громадян не знімати та не поширювати фото й відео російських обстрілів. Йдеться, зокрема, про контент із фіксацією ударів по військових об’єктах і критичній інфраструктурі, а також роботи української протиповітряної оборони

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews .

У СБУ наголошують, що такі матеріали можуть використовувати не лише російські пропагандисти, а й військові РФ. За даними спецслужби, вони відстежують та аналізують опубліковані записи, щоб коригувати повторні удари.

"Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари", — наголосили у Службі безпеки України.

У спецслужбі також застерігають, що публікація такого контенту за певних обставин може мати кримінальні наслідки.

Зокрема, такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване поширення інформації про переміщення Збройних сил України та надання інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Залежно від обставин, за такі дії може передбачатися покарання до 12 років позбавлення волі.

"Оперативні підрозділи Служби системно відпрацьовують випадки поширення таких записів у мережі та притягують їхніх авторів до відповідальності", — повідомили у СБУ.

У Службі безпеки закликали українців не допомагати російським військам та не наражати на небезпеку інших людей.

"Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!" — наголосили у СБУ.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російської повітряної атаки 4 жовтня зафіксували падіння уламків безпілотників у Дарницькому районі. Зокрема, уламки впали на припаркований автомобіль та відкриту територію однієї зі шкіл.