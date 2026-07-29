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29 липня 2026, 18:25

На Київщині на водоймі загинув чоловік

29 липня 2026, 18:25
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Фото: Національна поліція
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Трагедія сталась у селі Підгірці. 43-річний чоловік загинув

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Увечері двоє братів пішли на озеро, щоб купатись. 38-річний чоловік першим доплив до протилежного берега, але він не побачив свого старшого брата. Тоді він самостійно почав його шукати, але знайшов його вже під водою. Разом з іншими людьми він витягнув брата на берег та намагався його врятувати.

На жаль, врятувати життя 43-річного чоловіка не вдалось.

"Поліція вкотре закликає громадян суворо дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля водойм", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.

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