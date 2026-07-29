На Київщині на водоймі загинув чоловік
Трагедія сталась у селі Підгірці. 43-річний чоловік загинув
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Увечері двоє братів пішли на озеро, щоб купатись. 38-річний чоловік першим доплив до протилежного берега, але він не побачив свого старшого брата. Тоді він самостійно почав його шукати, але знайшов його вже під водою. Разом з іншими людьми він витягнув брата на берег та намагався його врятувати.
На жаль, врятувати життя 43-річного чоловіка не вдалось.
"Поліція вкотре закликає громадян суворо дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля водойм", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.