На Київщині на водоймі загинув чоловік

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Увечері двоє братів пішли на озеро, щоб купатись. 38-річний чоловік першим доплив до протилежного берега, але він не побачив свого старшого брата. Тоді він самостійно почав його шукати, але знайшов його вже під водою. Разом з іншими людьми він витягнув брата на берег та намагався його врятувати.

На жаль, врятувати життя 43-річного чоловіка не вдалось.

"Поліція вкотре закликає громадян суворо дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля водойм", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.