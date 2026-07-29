Фото: поліція

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід 49-річному водію Mercedes-Benz. Чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави до 5 вересня 2026 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Водій та його адвокат брали участь у засіданні по відеозв’язку.

Сторона захисту клопотала перед судом про закрите засідання, а також про можливість звільнити підозрюваного з-під варти на поруки. Обидва клопотання суд відхилив.

В рамках досудового розслідування триває низка експертиз.

Нагадаємо, аварія сталася 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Києві. Водій автівки Mercedes-Benz рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на пішохідну частину та врізався в конструкцію входу до підземного переходу.

Жертвами аварії стали 47-річна жінка та 12-річний хлопчик, а також двоє поліцейських.

За кермом Mercedes-Benz був Павло Плешивцев, який керує релігійною громадою євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне".

Як відомо, за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Крім того, у березні 2026 року цей автомобіль уже був учасником ДТП без потерпілих.

Шевченківський райсуд Києва 8 червня взяв водія Mercedes під варту без права внесення застави до 3 серпня 2026 року. Наразі відомо, що під час ДТП чоловік був тверезий.