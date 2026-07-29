На Київщині діти вилізли на телекомунікаційну вежу

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Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Місцеві жителі побачили дітей на телекомунікаційній вежі. Коли приїхали поліцейські, вони побачили там двох 12-річних діьтей. Працівники поліції потім зв'язались з їхніми батьками.

"Поліція закликає батьків приділяти більше уваги своїм дітям, цікавитися, де вони перебувають та контролювати їх дозвілля. Подібні розваги можуть становити реальну загрозу життю та здоров’ю", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині сталися дві смертельні трагедії на водоймах. Потонули дворічний хлопчик та 73-річна жінка.