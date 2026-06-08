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08 червня 2026, 08:40

У Києві нетверезий водій тікав від патрульних і пошкодив три службові авто

08 червня 2026, 08:40
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Фото: Патрульна поліція Києв
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У Дніпровському районі Києва патрульні поліцейські зупинили водія автомобіля Honda, який рухався містом без номерного знака та проігнорував вимогу про зупинку

Про це повідомила Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Під час переслідування правоохоронці заблокували автомобіль на вулиці Будівельників, однак водій намагався продовжити втечу та пошкодив три службові автомобілі поліції.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час спілкування з водієм та пасажиром патрульні виявили у них явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіки поводилися агресивно та намагалися залишити місце події, тому їх затримали.

Згодом встановлено, що водій раніше був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 10 років за керування у стані сп'яніння, однак знову сів за кермо у нетверезому стані.

На порушника складено адміністративні матеріали за:

  • ст. 124 КУпАП – порушення ПДР, що спричинило ДТП;
  • ч. 1 ст. 130 КУпАП – керування у стані сп’яніння;
  • ст. 122-2 КУпАП – невиконання вимоги про зупинку;
  • ч. 1 ст. 121-3 КУпАП – керування без номерного знака;
  • ч. 4 ст. 126 КУпАП – керування особою, позбавленою права керування.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії перекинувся автомобіль та постраждали двоє неповнолітніх.

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