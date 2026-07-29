У Києві студент поранив ножем трьох чоловіків: один потерпілий у комі

Фото: Прокуратура України

У Києві 19-річному студенту повідомили про підозру у хуліганстві, замаху на вбивство та умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, увечері 26 липня студент одного з київських навчальних закладів гуляв із дівчиною на території "Зони здоров'я". Там у нього виник словесний конфлікт із 29-річним чоловіком, який проходив повз. За версією правоохоронців, причиною сварки стало те, що перехожий нібито подивився в бік підозрюваного.

Згодом чоловіки випадково зустрілися біля магазину. Під час нового конфлікту студент дістав ніж і вдарив 29-річного чоловіка. Після цього потерпілий залишив місце події.

Нападника намагалися зупинити перехожі, які вимагали, щоб він віддав ніж. Під час сутички 40-річний чоловік отримав удар ножем у скроню. Від отриманого поранення він знепритомнів і нині перебуває у реанімації в стані коми.

Ще один чоловік, 36 років, який також намагався заспокоїти підозрюваного, дістав ножове поранення. Поранення двох потерпілих правоохоронці кваліфікували як тяжкі тілесні ушкодження.

Підозрюваного затримали, йому повідомили про підозру за статтями про хуліганство, замах на умисне вбивство та умисне тяжке тілесне ушкодження.

Суд обрав 19-річному киянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, в Дніпрі під час сімейного конфлікту 62-річний чоловік жорстоко побив свою невістку металевою сковородою та арматурою. Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні.