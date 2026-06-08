На Львівщині після ДТП загорілося авто: двоє людей постраждали

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 8 червня близько 06:30 на автодорозі "Жовква – Крехів – Івано-Франкове" між селами Глинськ та Крехів.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі Renault Fluence під керуванням 23-річного місцевого жителя та Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

Після удару автомобіль Daewoo Lanos загорівся.

Унаслідок ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії перекинувся автомобіль та постраждали двоє неповнолітніх.