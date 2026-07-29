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$11 тисяч за втечу: на кордоні з Молдовою затримали військового-дезертира
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29 липня 2026, 12:51

$11 тисяч за втечу: на кордоні з Молдовою затримали військового-дезертира

29 липня 2026, 12:51
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Фото: ДБР
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Правоохоронці затримали військового-дезертира, який хотів незаконно перетнути кордон із Молдовою. За втечу він запропонував прикордонникам 11 тисяч доларів

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews

За даними слідства, у вересні 2025 року військовослужбовець не повернувся з відпустки до місця дислокації своєї військової частини на Вінниччині. Відтоді він переховувався від правоохоронців і перебував у розшуку.

13 липня 2026 року ввечері прикордонники виявили чоловіка приблизно за 500 метрів від державного кордону з Молдовою. Він мав намір пішки незаконно потрапити до самопроголошеного Придністров’я.

Після затримання військовослужбовець запропонував прикордонникам 11 тисяч доларів США за те, щоб вони дозволили йому продовжити шлях і не повідомляли про нього правоохоронні органи.

Прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди та викликали працівників ДБР.

Чоловікові повідомили про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у пропозиції неправомірної вигоди службовим особам. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля", які побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині. Затриманим загрожує до 10 років увʼязнення.

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