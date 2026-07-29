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29 липня 2026, 16:43

Лікарі, посадовець оборонки та TikTok-блогер: в Україні викрили 9 схем для ухилянтів

29 липня 2026, 16:43
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Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
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СБУ та Нацполіція ліквідували девʼять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни та затримали 23 організаторів оборудок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За суми до 23 тисяч доларів ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.

У Харкові затримали п'ятьох фігурантів – завідувача відділення терапії, лікаря-невропатолога, водія місцевої лікарні, оператора комп'ютерного набору експертних команд та посередника. Вони продавали ухилянтам фіктивні меддовідки для подальшого встановлення групи інвалідності. За даними правоохоронців, спільники оформили підробки для понад 100 клієнтів. Під час 40 обшуків у них вилучили понад 12 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

На Львівщині контррозвідка СБУ затримала начальника відділу оборонного підприємства, який брав хабарі за допомогу в працевлаштуванні ухилянтів на "заброньовані" посади стратегічно важливого об’єкта.

У Миколаєві затримали трьох місцевих жителів, які продавали фальшиві паспорти та водійські посвідчення громадян однієї з країн Південного Кавказу. Для конспірації готові документи відправляли поштою, а гроші отримували на банківські реквізити без прямих контактів. Задокументовано підготовку понад 150 фальшивок, які планували використовувати під час перевірок співробітниками ТЦК та правоохоронцями.

На Кіровоградщині викрили директора приватного медзакладу, який організував фіктивне оформлення історій хвороб. Він направляв клієнтів на стаціонарне лікування, після чого вручав фейкові медвисновки з важкими діагнозами для встановлення інвалідності.

У Києві затримали трьох фігурантів – місцевого підприємця, адміністратора столичного хостелу та його помічника, які організували нелегальний "трансфер" ухилянтів через західний кордон України.

У Дніпрі затримали блогера, який у TikTok із аудиторією майже 7000 користувачів "зливав" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців. Працюючи водієм на приватному підприємстві, він використовував робочі поїздки для відстеження місць зосередження військових та поліцейських.

Також у Дніпрі викрили ділка, який продавав фіктивні меддовідки про проведення хірургічних операцій через "погане" здоров’я та обіцяв задіяти особисті зв’язки у ВЛК для "списання" потенційних призовників з обліку.

На Івано-Франківщині затримали шістьох організаторів нелегального переправлення військовозобов'язаних за кордон, які за гроші готували маршрути перетину через гірську місцевість.

На Хмельниччині викрили двох мешканців Кам’янця-Подільського, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни східної Європи поза контрольно-пропускними пунктами. Вони видавали клієнтам "обхідний" маршрут руху та обіцяли допомогу з подальшою легалізацією за кордоном.

Усім затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дев’яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали провідників та 13 чоловіків, які заплатили по 10 тисяч доларів за втечу до Молдови.

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