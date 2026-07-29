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На Харківщині чоловік нападав на жінок на пляжі. Тепер він отримав вирок суду

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався влітку минулого року на березі Лозовенківського водосховища у селищі Мала Данилівка Харківського району. Чоловік підійшов до компанії жінок, які відпочивали на пляжі. Коли між ними стався конфлікт він ударив одну із них: у жінки випав зуб і вона впала на землю. Потім він повалив на землю її подругу та зірвав з неї золоті ланцюжки та сережки, порвавши мочку вуха.

Відомо, що загальна вартість виробів понад 100 тисяч гривень. На суді чоловік визнав провину частково: він заперечував, що вкрав чужі прикраси. Проте докази доводили його провину.

Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше інцидент стався на Закарпатті. Там водій напав на вагітну жінку з газовим балончиком.