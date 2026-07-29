Росіяни атакували Павлоград: виникла пожежа
Вдень 29 липня російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок атаки в передмісті спалахнула пожежа.
Попередньо, загиблих та травмованих немає. Інформація ще уточнюється.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Одесу виникли пожежі на території недіючого підприємства. Рятувальники ліквідували їх.
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