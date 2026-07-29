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29 липня 2026, 17:58

На Донеччині внаслідок російського удару загинула жінка, ще шестеро людей поранені

29 липня 2026, 17:58
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Фото: прокуратура
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Вранці 29 липня російська армія завдала удару по селищу Райгородок Краматорського району, поціливши по території приватного сектору

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Внаслідок атаки під завалами будинку загинула 37-річна жінка. Травм зазнала вся її родина – 6-річний син, його батько та бабуся. Крім того, поранення отримали ще троє місцевих мешканок віком 63, 69 та 74 років.

У постраждалих діагностували осколкові поранення, контузії, опіки, садна, закриті черепно-мозкові травми, струси головного мозку та переломи. Усіх потерпілих госпіталізували.

У селищі внаслідок атаки пошкоджені 12 приватних домоволодінь.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Одесу виникли пожежі на території недіючого підприємства. Рятувальники ліквідували їх.

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