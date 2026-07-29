Фото: ДСНС

Від початку року на водоймах Житомирської області зареєстровано вже 26 смертельних випадків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Одна з останніх трагедій сталася на ставку в селі Голубієвичі Коростенського району. Під час відпочинку у водоймі потонув 25-річний чоловік.

Водолази виявили тіло загиблого на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали працівникам поліції.

Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки: купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих водоймах та не переоцінювати власні сили.

Нагадаємо, 20 липня на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.