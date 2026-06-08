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08 червня 2026, 09:13

Зіткнення авто у Києві: одна жінка загинула, ще одна травмована

08 червня 2026, 09:13
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Фото: ДСНС
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Смертельна ДТП сталася вдень 7 червня в Оболонському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На Гостомельському шосе зіткнулися два легковики – Mazda та Ford Fiesta.

Внаслідок зіткнення загинула водійка Ford. Рятувальники за допомогою гідравлічного та електроінструменту деблокували тіло жінки з понівеченого авто.

Також бійці ДСНС визволили заблоковану пасажирку Ford – її з травмами передали медикам для подальшої госпіталізації.

Водійку Mazda медики оглянули на місці аварії, від госпіталізації вона відмовилася.

Усі обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 7 червня на Хмельниччині п’яний водій "ЗАЗ-1102" із трьома дітьми в авто влетів у зупинку. "Драгер" показав 1,59 проміле алкоголю в крові чоловіка.

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