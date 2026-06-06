39 порушень ПДР і четверо загиблих: нові деталі смертельної ДТП у Києві

Фото: Патрульна поліція

За автомобілем Mercedes-Benz C300, водій якого 5 червня спричинив ДТП у Києві з чотирма загиблими, зафіксовано 39 порушень Правил дорожнього руху

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За його словами, внаслідок потужного зіткнення автомобіль Mercedes-Benz C300 був повністю розбитий.

Водія транспортного засобу рятувальникам довелося деблоковувати з понівеченого автомобіля.

Білошицький додав, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом минулого року було зафіксовано 18 таких порушень.

Крім того, у березні 2026 року цей автомобіль уже був учасником ДТП без потерпілих.

За даними Національної поліції, з 1 січня по 5 червня 2026 року правоохоронці зафіксували понад 1 млн адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Патрульні винесли понад 1,7 млн постанов за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі.

Нагадаємо, аварія сталася 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Києві. Водій автівки Mercedes-Benz рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на пішохідну частину та врізався в конструкцію входу до підземного переходу.

Жертвами аварії стали 47-річна жінка та 12-річний хлопчик, а також двоє поліцейських – Дмитро Бондарчук 2002 року народження та Денис Будченко 2005 року народження.

За даними ЗМІ, за кермом Mercedes-Benz в момент аварії був Павло Плешивцев, який керує релігійною громадою євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне".