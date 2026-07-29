Рятувальники ліквідували пожежі після російського удару по Одесі
Внаслідок чергової ворожої атаки на Одесу виникли пожежі на території недіючого підприємства
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Крім того, від влучань спалахнула суха рослинність.
Рятувальники повністю ліквідували всі осередки пожеж.
На щастя, внаслідок обстрілу загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, ворог завдав удару по Одесі вдень 29 липня.
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