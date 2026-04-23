Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура завершила розслідування і скерувала до суду справу щодо двох колишніх інженерів лісового господарства філії «Баранівське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України», колишнього помічника лісничого Явненського лісництва та лісопатологу підприємства «Київлісозахист»

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у червні 2024 року посадовці організували схему незаконної рубки лісу. Для цього в документах навмисно вказали неправдиві відомості про нібито ураження шкідниками 178 сосен і саме ці висновки стали підставою для отримання дозволу на їх вирубку.

Насправді йшлося про спробу знищення здорових дерев. У разі реалізації цього плану шкода довкіллю перевищила б 1,8 млн грн.

Незаконні дії викрили працівники внутрішньої та економічної безпеки ДП "Ліси України". Лісорубний квиток скасували, а вирубку зупинили ще до її початку.

Обвинуваченим інкримінують закінчений замах на незаконну порубку лісу, вчинений за попередньою змовою групою осіб із тяжкими наслідками, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

