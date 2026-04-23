У Чернігові та Чернігівському районі без світла залишились 152 тисячі абонентів
23 квітня через аварійне пошкодження повітряної лінії 110 кВ у Чернігові та Чернігівському районі знеструмлені 152 тисячі абонентів
Про це Чернігівобленерго повідомило у Фейсбуці, передає RegioNews.
Фахівці працюють над відновленням електропостачання.
Пообіді 23 квітня у Чернігівобленерго повідомляли, що через пошкодження ЛЕП без світла залишилися 123 тисячі абонентів у трьох районах Чернігівської області.
Нагадаємо, що 23 квітня на Сумщині збільшилися відключення електропостачання через російські атаки.
