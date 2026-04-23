16:56  23 квітня
COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли 70 людей – МОЗ
13:28  23 квітня
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 18:50

До суду справу скерували справу про розкрадання мільйонів через "Клієнт-банк"

Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне: digitalbs
Читайте также
на русском языке

У Львові прокурори скерували до суду справу про масштабне розкрадання коштів через систему “Клієнт-банк” - онлайн-банкінг для бізнесу. Загальна сума збитків перевищує 127,2 млн грн

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 12 листопада 2025 року група осіб зламала банківські кабінети двох компаній, отримала контроль над їхніми рахунками та провела несанкціоновані платежі.

Доступ отримали із застосуванням методів соціальної інженерії та шкідливого програмного забезпечення, що дозволило використати облікові дані користувачів для входу в систему.

Через "Клієнт-банк” з рахунку одного підприємства вивели майже 48,8 млн грн, з іншого - понад 78,4 млн грн.

Серед обвинувачених - 21-річний громадянин України, який переховується за кордоном і перебуває в розшуку. Йому інкриміновано несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, крадіжку в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Після заволодіння коштами учасники схеми легалізували їх через низку фінансових операцій.

У межах розслідування арештовано рахунки, через які проходили кошти, та вже забезпечено відшкодування понад 66,1 млн грн.

Нагадаємо, що правоохоронці Прикарпаття повідомили про підозру 51-річному мешканцю Бурштинської громади, який незаконно отримав доступ до банківського рахунку 78-річної жінки та привласнив 220 тисяч гривень

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів розкрадання онлайн банки
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »