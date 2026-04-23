Фото ілюстративне: digitalbs

У Львові прокурори скерували до суду справу про масштабне розкрадання коштів через систему “Клієнт-банк” - онлайн-банкінг для бізнесу. Загальна сума збитків перевищує 127,2 млн грн

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 12 листопада 2025 року група осіб зламала банківські кабінети двох компаній, отримала контроль над їхніми рахунками та провела несанкціоновані платежі.

Доступ отримали із застосуванням методів соціальної інженерії та шкідливого програмного забезпечення, що дозволило використати облікові дані користувачів для входу в систему.

Через "Клієнт-банк” з рахунку одного підприємства вивели майже 48,8 млн грн, з іншого - понад 78,4 млн грн.

Серед обвинувачених - 21-річний громадянин України, який переховується за кордоном і перебуває в розшуку. Йому інкриміновано несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, крадіжку в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Після заволодіння коштами учасники схеми легалізували їх через низку фінансових операцій.

У межах розслідування арештовано рахунки, через які проходили кошти, та вже забезпечено відшкодування понад 66,1 млн грн.

