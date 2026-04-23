Гуманітарні авто для ЗСУ продавали через інтернет: на Закарпатті судитимуть підприємця

На Ужгородщині завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо підприємця, якого підозрюють у незаконному продажі автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога

Про це повідомила поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

За даними слідства, житель села Зняцьово організував схему незаконного збагачення, використовуючи статус гуманітарного імпорту.

Підприємець, який займається розборкою авто та продажем запчастин, завозив транспортні засоби з-за кордону та оформлював їх як гуманітарну допомогу, уникаючи сплати митних платежів та ПДВ.

Натомість, замість передачі автомобілів військовим підрозділам, він реалізовував їх через інтернет та соціальні мережі.

Правоохоронці встановили, що загальна вартість ввезеного транспорту становить близько 1,2 млн гривень. Також з’ясовано, що підозрюваний продав два автомобілі – BMW X3 XDrive 20D та Toyota Corolla, а ще два транспортні засоби – BMW 520i та Skoda Fabia – розібрав і продав на запчастини.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі в умовах воєнного стану.

