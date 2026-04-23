23 квітня 2026, 19:48

Гуманітарні авто для ЗСУ продавали через інтернет: на Закарпатті судитимуть підприємця

Фото: Національна поліція
На Ужгородщині завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо підприємця, якого підозрюють у незаконному продажі автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога

Про це повідомила поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

За даними слідства, житель села Зняцьово організував схему незаконного збагачення, використовуючи статус гуманітарного імпорту.

Підприємець, який займається розборкою авто та продажем запчастин, завозив транспортні засоби з-за кордону та оформлював їх як гуманітарну допомогу, уникаючи сплати митних платежів та ПДВ.

Натомість, замість передачі автомобілів військовим підрозділам, він реалізовував їх через інтернет та соціальні мережі.

Правоохоронці встановили, що загальна вартість ввезеного транспорту становить близько 1,2 млн гривень. Також з’ясовано, що підозрюваний продав два автомобілі – BMW X3 XDrive 20D та Toyota Corolla, а ще два транспортні засоби – BMW 520i та Skoda Fabia – розібрав і продав на запчастини.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 28-річного військовослужбовця за підозрою у незаконному продажі гуманітарних автомобілів підвищеної прохідності, призначених для потреб ЗСУ. Поліцейські затримали чоловіка під час отримання коштів за продані авто.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
