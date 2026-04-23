Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового

Фото: Національна поліція

У Закарпатській області правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що тіло військового виявили 13 квітня в орендованій квартирі в Ужгороді. Спочатку обставини вказували на природну смерть, однак під час подальшого розслідування поліцейські встановили ознаки насильницької загибелі та вийшли на можливий "російський слід".

За даними слідства, у момент смерті поруч із чоловіком перебувала 26-річна уродженка Запоріжжя. Вона стверджувала, що військовий помер через надмірне вживання алкоголю, проте цю версію спростували експерти.

Правоохоронці з'ясували, що приблизно за місяць до події жінку завербували російські спецслужби. Для цього їй створили акаунт на сайті знайомств, через який вона познайомилася з військовим і домовилася про зустріч.

Під час зустрічі, за версією слідства, підозрювана підсипала чоловікові в напій невідому речовину. Після її вживання військовий помер за кілька годин. Жінка повідомила куратору про результат і, діючи за його вказівками, намагалася приховати сліди злочину: знищила ємність із речовиною, а вранці викликала швидку допомогу.

Підозрювану затримали того ж дня. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, росіяни через геймерські чати змусили школяра влаштувати стрілянину на Закарпатті. Учень 9 класу ліцею в Чопі здійснив кілька пострілів у школі, поранивши однокласника. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.

