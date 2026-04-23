На Львівщині легковик влетів у відбійник: водійка загинула
08:59  23 квітня
Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового

Фото: Національна поліція
У Закарпатській області правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що тіло військового виявили 13 квітня в орендованій квартирі в Ужгороді. Спочатку обставини вказували на природну смерть, однак під час подальшого розслідування поліцейські встановили ознаки насильницької загибелі та вийшли на можливий "російський слід".

За даними слідства, у момент смерті поруч із чоловіком перебувала 26-річна уродженка Запоріжжя. Вона стверджувала, що військовий помер через надмірне вживання алкоголю, проте цю версію спростували експерти.

Правоохоронці з'ясували, що приблизно за місяць до події жінку завербували російські спецслужби. Для цього їй створили акаунт на сайті знайомств, через який вона познайомилася з військовим і домовилася про зустріч.

Під час зустрічі, за версією слідства, підозрювана підсипала чоловікові в напій невідому речовину. Після її вживання військовий помер за кілька годин. Жінка повідомила куратору про результат і, діючи за його вказівками, намагалася приховати сліди злочину: знищила ємність із речовиною, а вранці викликала швидку допомогу.

Підозрювану затримали того ж дня. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, росіяни через геймерські чати змусили школяра влаштувати стрілянину на Закарпатті. Учень 9 класу ліцею в Чопі здійснив кілька пострілів у школі, поранивши однокласника. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.

Читайте також: Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України

Вбивство Фаріон: обвинувачений Зінченко намагався повіситись
22 квітня 2026, 18:55
Військовий з Дніпропетровщини виявився агентом РФ
22 квітня 2026, 16:30
На Закарпатті під час нічної пожежі загинуло подружжя
22 квітня 2026, 16:23
Всі новини »
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
В Одесі обирають запобіжний захід працівникам ТЦК у справі про вимагання
23 квітня 2026, 13:56
Понад 3,5 тис. ФОПів на 400 магазинів: на Полтавщині найбільша локальна мережа "дробила бізнес"
23 квітня 2026, 13:44
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
23 квітня 2026, 13:28
Під Луцьком чоловік і військовий ТЦК впали з даху будинку: деталі інциденту
23 квітня 2026, 13:13
На Буковині чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК: його затримали
23 квітня 2026, 12:45
На Полтавщині автобус врізався у вантажівку: травмовано шістьох людей
23 квітня 2026, 12:39
Викинув револьвер у вікно: подробиці стрілянини у Львові від поліції
23 квітня 2026, 11:56
Кадрові ротації в СБУ: Зеленський призначив нових керівників, зокрема у Києві
23 квітня 2026, 11:32
Стрілянина у багатоповерхівці у Львові: що відомо
23 квітня 2026, 11:13
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
