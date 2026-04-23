16:56  23 квітня
COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли 70 людей – МОЗ
13:28  23 квітня
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 19:26

Масова загибель риби на Харківщині: відкрито кримінальне провадження

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Харківщині правоохоронці розслідують факт масової загибелі риби у водоймі на території Чугуївського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, інцидент стався у річці Сіверський Донець.

21 квітня до відділу поліції №2 Чугуївського районного управління надійшло повідомлення від Державної екологічної інспекції про можливе порушення правил охорони вод.

Зазначається, що невстановлені особи могли спричинити забруднення водойми, що, ймовірно, призвело до масової загибелі водних біоресурсів.

Призначено відповідні експертні дослідження. Поліція встановлює всі обставини та осіб, причетних до можливого правопорушення.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод). Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, двоє жителів Одещини наловили риби на 2,4 млн грн. Завдані рибалками державі збитки становлять майже 2,4 мільйони гривень. Браконьєрам загрожує обмеження волі до трьох років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »