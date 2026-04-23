Масова загибель риби на Харківщині: відкрито кримінальне провадження
На Харківщині правоохоронці розслідують факт масової загибелі риби у водоймі на території Чугуївського району
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, інцидент стався у річці Сіверський Донець.
21 квітня до відділу поліції №2 Чугуївського районного управління надійшло повідомлення від Державної екологічної інспекції про можливе порушення правил охорони вод.
Зазначається, що невстановлені особи могли спричинити забруднення водойми, що, ймовірно, призвело до масової загибелі водних біоресурсів.
Призначено відповідні експертні дослідження. Поліція встановлює всі обставини та осіб, причетних до можливого правопорушення.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод). Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі.
