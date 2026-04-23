23 квітня 2026, 19:10

Зґвалтував малолітню падчерку: у лісі на Рівненщині затримали підозрюваного

23 квітня 2026, 19:10
Фото: Національна поліція
На Рівненщині слідчі поліції повідомили про підозру чоловіку, якого звинувачують у жорсткому злочині щодо малолітньої падчерки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

14 квітня до поліції звернулася працівниця соціальної служби. За її словами, мати потерпілої, мешканка Рокитнівської громади, повідомила, що її 37-річний чоловік вступив у сексуальний контакт із донькою три роки тому, коли дівчинці було лише 13 років.

Слідчі встановили, що навесні 2023 року підозрюваний в лісі скоїв дії сексуального характеру щодо дівчинки без її згоди. Чоловіку було достеменно відомо про її малолітній вік.

Нещодавно поліцейські спільно з бійцями спецпідрозділу "Хижак" знайшли фігуранта в одному з лісових масивів області. Відомо, що він мав статус СЗЧ (самовільне залишення військової частини) і намагався сховатися від правосуддя.

Чоловіка затримали та оголосили підозру.

Суд ухвалив рішення про тримання під вартою підозрюваного на 60 діб без права внесення застави. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині судитимуть 44-річного розбещувача малолітніх. Потерпілі, дівчатка віком 12-13 років, проживали не лише в Україні, а й за кордоном. Встановлено, що чоловік, створивши фейковий акаунт від імені 16-річного підлітка, входив у довіру до дітей.

Рівненська область насильство згвалтування неповнолітня падчерка СЗЧ військовий поліція
