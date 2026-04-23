COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли 70 людей – МОЗ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

За період з 13 по 19 квітня в Україні зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що за тиждень зареєстровано 70 випадків COVID-19, що на 25% більше, ніж тижнем раніше.

Водночас загалом в Україні за цей період зафіксовано 109 172 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), серед яких понад 44 тисячі дорослих і понад 65 тисяч дітей.

Рівень захворюваності на ГРВІ знизився на 1,3% у порівнянні з попереднім тижнем. До медичних закладів госпіталізовано 2394 пацієнти з ГРВІ, з них 1400 – діти.

Медики нагадують про базові правила профілактики інфекцій:

регулярно мити руки,

провітрювати приміщення,

дотримуватися дистанції у місцях скупчення людей,

прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання,

залишатися вдома у разі симптомів хвороби або користуватися маскою під час контактів з іншими людьми.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії COVID-19 – "Цикада" (BA.3.2).

Як відомо, нині у світі поширюється новий штам коронавірусу "Цикада". Вже зафіксовано щонайменше в 23 країнах. Зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.