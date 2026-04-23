23 квітня 2026, 16:56

COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли 70 людей – МОЗ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
За період з 13 по 19 квітня в Україні зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що за тиждень зареєстровано 70 випадків COVID-19, що на 25% більше, ніж тижнем раніше.

Водночас загалом в Україні за цей період зафіксовано 109 172 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), серед яких понад 44 тисячі дорослих і понад 65 тисяч дітей.

Рівень захворюваності на ГРВІ знизився на 1,3% у порівнянні з попереднім тижнем. До медичних закладів госпіталізовано 2394 пацієнти з ГРВІ, з них 1400 – діти.

Медики нагадують про базові правила профілактики інфекцій:

  • регулярно мити руки,
  • провітрювати приміщення,
  • дотримуватися дистанції у місцях скупчення людей,
  • прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання,
  • залишатися вдома у разі симптомів хвороби або користуватися маскою під час контактів з іншими людьми.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії COVID-19 – "Цикада" (BA.3.2).

Як відомо, нині у світі поширюється новий штам коронавірусу "Цикада". Вже зафіксовано щонайменше в 23 країнах. Зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.

Україна ГРВІ МОЗ COVID-19 захворюваність епідсезон профілактика
"Цикада" в Україні: МОЗ підтвердило новий субваріант COVID-19
22 квітня 2026, 12:28
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
На Харківщині викрили схему "успішного" складання іспиту на водіння
23 квітня 2026, 17:59
Російський удар по Кривому Рогу: пошкоджено залізничний вокзал
23 квітня 2026, 17:47
Полював на дітей у соцмережах: на Волині судитимуть 44-річного розбещувача малолітніх
23 квітня 2026, 17:40
Смерть мобілізованого: у Києві судитимуть двох представників ТЦК
23 квітня 2026, 17:24
Справу про незаконне використання земель Чорнобильської зони передали до суду
23 квітня 2026, 16:51
Скандал із ТЦК: в Одесі суд відправив під варту двох фігурантів справи
23 квітня 2026, 16:43
РФ вдарила по району залізничного вокзалу Кривого Рогу
23 квітня 2026, 16:29
Стрілянина на Прикарпатті: водій відкрив вогонь посеред дороги
23 квітня 2026, 16:25
Поліція Харківщини викрила військову медикиню, яка торгувала висновками ВЛК
23 квітня 2026, 15:57
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »