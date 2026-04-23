На Полтавщині чоловік проведе 14 років у в’язниці за сексуальне насильство над дітьми
Суд засудив до 14 років позбавлення волі мешканця одного із сіл Полтавщини, якого звинуватили у сексуальному насильстві та зґвалтуванні трьох малолітніх дівчат
Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Обвинуваченому на момент вчинення злочинів було 43 роки. Потерпілим - п’ять, шість і дев’ять років. Дівчата були родичками та проживали по сусідству з чоловіком.
За даними слідства, він користувався довірою дітей, обіцяв пригостити їх солодощами і таким чином заманював до свого будинку. Там вчиняв щодо них злочини.
Окремі епізоди відбувалися також у будинку потерпілих, коли дорослих не було поруч.
Під час судового розгляду обвинувачений свою вину заперечував. Суд визнав його винним на підставі зібраних доказів, а також результатів судово-медичних і психологічних експертиз.
