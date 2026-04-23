16:56  23 квітня
COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли 70 людей – МОЗ
13:28  23 квітня
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 18:59

На Полтавщині чоловік проведе 14 років у в’язниці за сексуальне насильство над дітьми

Читайте также на русском языке
Фото: САП
Читайте также
на русском языке

Суд засудив до 14 років позбавлення волі мешканця одного із сіл Полтавщини, якого звинуватили у сексуальному насильстві та зґвалтуванні трьох малолітніх дівчат

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Обвинуваченому на момент вчинення злочинів було 43 роки. Потерпілим - п’ять, шість і дев’ять років. Дівчата були родичками та проживали по сусідству з чоловіком.

За даними слідства, він користувався довірою дітей, обіцяв пригостити їх солодощами і таким чином заманював до свого будинку. Там вчиняв щодо них злочини.

Окремі епізоди відбувалися також у будинку потерпілих, коли дорослих не було поруч.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину заперечував. Суд визнав його винним на підставі зібраних доказів, а також результатів судово-медичних і психологічних експертиз.

Нагадаємо, що прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо 44-річного чоловіка, який через соціальні мережі займався розбещенням малолітніх

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтава Полтавська область вирок суд над Тищенко насильство
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Всі публікації »
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »