Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомили про чергове просування російських військ у Запорізькій області

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій.

За їхніми даними, противник просунувся поблизу населеного пункту Мирне. Інших деталей щодо змін на цій ділянці фронту наразі не оприлюднено.

Раніше, 15 квітня, аналітики повідомляли про просування російських окупаційних сил одразу на кількох напрямках – поблизу трьох населених пунктів на Донеччині та ще двох у Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що армія РФ продовжує створювати буферну зону вздовж державного кордону в Сумській області. Наразі новоутворена площа контролю вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 кв. км.