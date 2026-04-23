Атака на Дніпро: жінка прикривала собою дитину (ВІДЕО)

Жителька Дніпра розповіла, як під час вибуху вночі закривала собою дитину. Під час атаки жінка отримала поранення

Жителька Дніпра Юлія розповіла про пережиту ніч. Вона живе в багатоповерхівці, куди влучив російський дрон. Під час атаки Юлія отримала поранення, уламки посікли стіну. У її чоловіка поранення ноги.

Неповнолітня донька жінки, на щастя, не постраждала. Дитину Юлія закрила собою. Жінка згадує, що чула звук шахеда, а потім пролунав вибух.

Наразі повернутись до квартири родина не може. Житло визнали непридатним для проживання. Автівка родини теж знищена вщент.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про двох загиблих та десятьох поранених. Згодом рятувальники повідомляли, що виявили тіло ще однієї людини.