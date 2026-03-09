09:56  09 березня
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
08:38  09 березня
Підпали авто за гроші: у Полтаві студентку відправили під домашній арешт
UA | RU
UA | RU
09 березня 2026, 10:31

У Києві викрили фальшивих "науковців", які ухилялися від мобілізації

09 березня 2026, 10:31
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР викрили та припинили на Київщині діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів у одному з державних університетів Києва

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що до оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.

Учасники групи підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлювали їх на посади наукових співробітників університету. Формально вони входили до творчого колективу, який нібито працював над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів.

Насправді жодних досліджень ці люди не проводили. Серед "науковців" були агроном, стоматолог, працівник СТО та інші особи, які не мали жодного відношення до наукової діяльності.

Лише за пів року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації щонайменше 14 особам. Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 4 тис. доларів США з людини.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні коштами університету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили у Запоріжжі увесь ректорат одного з університетів, які організували корупційну схему. Відомо, що фігуранти "заробили" на ухилянтах понад 50 млн гривень. Цією "схемою" скористались 2966 військовозобов’язаних.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ вчені Київська область університет мобілізація ухилення від мобілізації схема
Інвалідність за 6 тисяч доларів: на Полтавщині викрили схему - серед підозрюваних службова особа
06 березня 2026, 14:00
Від 3 до 24 тисяч доларів: у різних регіонах України ліквідували ще 10 "ухилянтських схем"
05 березня 2026, 14:50
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Чернівцях через потепління вдень тимчасово вимикатимуть опалення
09 березня 2026, 10:57
Ракетний удар по Харкову 7 березня: рятувальні роботи завершені
09 березня 2026, 10:43
Харків накопичив майже 20 млрд грн боргів за комуналку
09 березня 2026, 10:40
Росіяни поцілили по Запоріжжю: спалахнула вантажівка
09 березня 2026, 10:25
Харків і Дніпро витрачають на армію найменше серед великих міст
09 березня 2026, 10:19
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
09 березня 2026, 09:56
Ворог просунувся поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, – DeepState
09 березня 2026, 09:43
Підпалив авто через сварку: у Києві через помсту чоловіка згоріли три машини
09 березня 2026, 09:28
Панцирі, десантний катер та база БпЛА: удар ВМС по Криму
09 березня 2026, 09:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »