Фото: поліція

У Дніпровському районі столиці жінка тяжко поранила свого цивільного чоловіка під час застілля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про госпіталізацію потерпілого з ножовим пораненням грудної клітини поліцію повідомили медики.

Як з'ясували правоохоронці, між парою виникла сварка: 53-річний чоловік звинуватив подругу у невірності. У відповідь на ревнощі 54-річна жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним чоловіка в груди. Потерпілий зміг дійти до сусідів, які й викликали "швидку".

Поліцейські затримали нападницю на місці. Їй повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 ККУ). Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

