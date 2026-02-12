17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 16:19

Агента РФ, який намагався "влаштуватися" до Служби безпеки у Вінниці, засудили до 15 років ув’язнення

12 лютого 2026, 16:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

15 років позбавлення волі отримав подвійний агент РФ, який намагався «влаштуватися» до Служби безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, 43-річний житель тимчасово окупованої частини території Луганщини із 2014 до 2016 року воював проти сил АТО на сході України. Згодом він став агентом ФСБ і виконував завдання відомства.

Після прибуття до Вінниці агент мав вийти на українських спецслужб нібито для надання актуальної інформації про терористів так званої "ЛНР". Насправді у такий спосіб він намагався встановити контакти із співробітниками СБУ для подальшого збору розвідданих.

Зловмисника викрили і затримали. Його визнали винним у державній зраді та участі в терористичній організації. Вирок суду – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, восени 2025 року у Вінницькій області затримали російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб'єктах. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд СБУ Вінниця Вінницька область агент рф
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 08:39
На Вінниччині через коротке замикання загорівся будинок: загинула людина
09 лютого 2026, 20:00
На Вінниччині жінка допомагала "працевлаштовуватися" в росіян: її "співробітник" робив підпали
09 лютого 2026, 18:35
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей
12 лютого 2026, 18:15
Стало відомо, де в Україні зараз найважча ситуація з енергетикою
12 лютого 2026, 18:07
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
12 лютого 2026, 17:46
Понад 19 тисяч викрадень: Офіс генпрокурора перевіряє дані щодо дітей, який викрала РФ
12 лютого 2026, 17:45
На Півдні прикордонники уразили човен, спецтехніку і засоби зв’язку окупантів
12 лютого 2026, 17:39
Отаманщина – прокляття України, яке впродовж нашої історії руйнувало державність ефективніше за будь-яких зовнішніх ворогів
12 лютого 2026, 17:27
Бійці Держприкордонслужби показали, як знищують ворога на Харківщині
12 лютого 2026, 16:59
Спортсмена Гераскевича відзначили високою державною нагородою
12 лютого 2026, 16:31
У Львові СБУ затримала російського коригувальника, який "зливав" координати Сил оборони
12 лютого 2026, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »