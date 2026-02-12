Агента РФ, який намагався "влаштуватися" до Служби безпеки у Вінниці, засудили до 15 років ув’язнення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

15 років позбавлення волі отримав подвійний агент РФ, який намагався «влаштуватися» до Служби безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, 43-річний житель тимчасово окупованої частини території Луганщини із 2014 до 2016 року воював проти сил АТО на сході України. Згодом він став агентом ФСБ і виконував завдання відомства.

Після прибуття до Вінниці агент мав вийти на українських спецслужб нібито для надання актуальної інформації про терористів так званої "ЛНР". Насправді у такий спосіб він намагався встановити контакти із співробітниками СБУ для подальшого збору розвідданих.

Зловмисника викрили і затримали. Його визнали винним у державній зраді та участі в терористичній організації. Вирок суду – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, восени 2025 року у Вінницькій області затримали російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб'єктах. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.