Прослідкував та напав: на Київщині чоловік пограбував пенсіонера
На Київщині затримали чоловіка, який пограбував пенсіонера. Це сталось після того як вони розпивали алкоголь разом
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
На залізничному вокзалі в селиці Пісківка 56-річний чоловік познайомився з 66-річним чоловіком. Разом вони влаштували застілля з алкоголем. Коли старший чоловік вийшов із приміщення, молодший став за ним слідкувати. Згодом він зненацька вдарив його кулаком у потилицю. Після чого забрав з кишені гроші та втік з місця події.
"Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом грабежу, вчиненого повторно, поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України)", - повідомили в прокуратурі.
Тепер чоловіку занрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одесі п’яний відвідувач ресторану влаштував стрілянину через відмову офіціантки принести наркотики. 41-річному фігуранту повідомили про підозру.