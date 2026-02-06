Прослідкував та напав: на Київщині чоловік пограбував пенсіонера

Фото: Нацполіція

На Київщині затримали чоловіка, який пограбував пенсіонера. Це сталось після того як вони розпивали алкоголь разом

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

На залізничному вокзалі в селиці Пісківка 56-річний чоловік познайомився з 66-річним чоловіком. Разом вони влаштували застілля з алкоголем. Коли старший чоловік вийшов із приміщення, молодший став за ним слідкувати. Згодом він зненацька вдарив його кулаком у потилицю. Після чого забрав з кишені гроші та втік з місця події.

"Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом грабежу, вчиненого повторно, поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України)", - повідомили в прокуратурі.

Тепер чоловіку занрожує до 10 років позбавлення волі.

